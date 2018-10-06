Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1600 человек
6 октября 2018 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси достигло уже 1 648 человек, еще 563 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности страны Виранто, пишет портал «Детик».
«Необходимо проводить срочные захоронения, чтобы не допускать распространения инфекционных болезней»,— сказал он, пишет «Ъ».
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, впоследствии были зафиксированы более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки привели к возникновению цунами, высота волн во время которого составляла 5–7 метров. Более 70 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
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