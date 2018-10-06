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В Тбилиси подписан устав созданной для борьбы с РФ межпарламентской ассамблеи

В Тбилиси подписан устав созданной для борьбы с РФ межпарламентской ассамблеи
6 октября 2018 - 15:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В Тбилиси 5 октября был подписан устав межпарламентской ассамблеи, созданной в начале июня Украиной, Молдавией и Грузией. В ходе ее учреждения председатель Верховной рады Андрей Парубий подчеркнул, что все три страны совместно «противостоят агрессии РФ».

Свои подписи под документом поставил Парубий, а также его молдавский и грузинский коллеги - Андриан Канду и Ираклий Кобахидзе.

По словам Канду, парламентарии совместными усилиями будут работать с целью скорейшего вступления всех трех государств в ЕС, а также отвечать на вызовы региональной безопасности, пишет Deutsche Welle.

Речь идет, в частности, о защите территориальной целостности, энергетической независимости, отражении угроз в сфере кибербезопасности и противодействии дезинформации.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, в свою очередь, выступил за углубление секторального сотрудничества с партнерами по ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие в составе Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии - ред.). Встреча глав правительств государств - членов объединения прошла 5 октября в Кишиневе.

«Крайне важно полностью использовать потенциал зоны свободной торговли ГУАМ», а также повысить конкурентоспособность ее «транспортного коридора», отметил Бахтадзе.

Замороженные и действующие конфликты на территории Грузии, Молдавии и Украины - главная точка соприкосновения стран-членов ГУАМ.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Тбилиси подписан устав межпарламентской ассамблеи, созданной для борьбы с РФ
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