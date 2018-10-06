В «Реале» задумываются об увольнении главного тренера
6 октября 2018 - 16:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководство мадридского «Реала» задумывается об увольнении главного тренера Хулена Лопетеги.
Ряд членов правления «сливочных» недоволен работой специалиста, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
В последних трех матчах «Реал» не забил ни одного мяча, дважды проиграв («Севилье» в чемпионате Испании и ЦСКА в Лиге чемпионов) и однажды сыграв вничью (с «Атлетико» в мадридском дерби).
При этом Лопетеги, возглавивший «Реал» в июне 2018 года, не боится возможного увольнения. По словам тренера, он думает только о том, чтобы приготовить команду к следующему матчу. 6 октября мадридцы встретятся с «Алавесом» в рамках 8-го тура чемпионата Испании.
2 октября «Реал» в гостях с минимальным счетом уступил ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре «сливочные» разгромили итальянскую «Рому». В настоящее время мадридцы с тремя очками занимают вторую строчку в таблице группы G, уступая очко лидирующему ЦСКА.
Во внутреннем чемпионате «Реал» также идет вторым. Первое место за «Барселоной». В активе обеих команд по 14 очков.
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