У сборной Армении по футболу появился новый главный тренер
8 октября 2018 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполнительный комитет Федерации футбола Армении (ФФА) 7 октября утвердил Армена Гюльбудагянца на должности главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба ФФА.
В состав тренерского штаба включены Сурен Чахалян, Ашот Аветисян и Роман Березовский (тренер вратарей).
13 и 16 октября сборная Армении сыграет в Ереване очередные матчи Лиги наций УЕФА с командами Гибралтара и Македонии.
У сборной Армении не было главного тренера после того, как 21 сентября с этой должности ушел Вардан Минасян, который возглавил сборную с 10 апреля 2018 года.
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