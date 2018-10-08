У сборной Армении по футболу появился новый главный тренер

PanARMENIAN.Net - Исполнительный комитет Федерации футбола Армении (ФФА) 7 октября утвердил Армена Гюльбудагянца на должности главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба ФФА.

В состав тренерского штаба включены Сурен Чахалян, Ашот Аветисян и Роман Березовский (тренер вратарей).

13 и 16 октября сборная Армении сыграет в Ереване очередные матчи Лиги наций УЕФА с командами Гибралтара и Македонии.

У сборной Армении не было главного тренера после того, как 21 сентября с этой должности ушел Вардан Минасян, который возглавил сборную с 10 апреля 2018 года.