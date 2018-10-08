SpaceX вывела в космос аргентинский спутник и в 30-й раз вернула на землю первую ступень Falcon 9
8 октября 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - SpaceX вывела в космос аргентинский спутник SAOCOM-1A и вернула на землю первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.
Ракета-носитель со спутником была запущена с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), пишут «Ведомости».
«Отделение второй ступени подтверждено. Это значит, что спутник выведен на околоземную орбиту и миссия завершена», — говорится в Twitter компании. В сообщении уточняется, что SpaceX удалось в 30-й раз успешно вернуть первую ступень Falcon 9.
Спутник SAOCOM-1A принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначен для радиолокационного наблюдения за Землей. В исследовательской программе также участвует космическое агентство Италии. Запуск SAOCOM-1A ранее неоднократно переносился по разным причинам. Сведения, получаемые с помощью этого аппарата, будут использоваться службами спасения и метеорологами.
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