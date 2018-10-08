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Замглавы МИД РФ: Существует одна перспектива — мирное карабахское урегулирование путем переговоров

Замглавы МИД РФ: Существует одна перспектива — мирное карабахское урегулирование путем переговоров
8 октября 2018 - 11:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Существует лишь одна реалистичная перспектива – мирное урегулирование карабахского конфликта путем переговоров. Об этом в интервью «Известиям» заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Жизненная заинтересованность азербайджанского и армянского народов в безопасности, стабильности и развитии составляет основу и политический движитель переговорного процесса, который Россия всячески поддерживает.

В качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ Россия работает в тесном контакте с другими членами «тройки» – Францией и США. В русле общей линии сопредседателей, в рамках решений, которые принимались по карабахскому конфликту, мы также стремимся делать со своей стороны все возможное для содействия сторонам конфликта в выработке мирных договоренностей»,- заявил Карасин.

По его словам, эта позиция РФ остается неизменной. Она зафиксирована в Концепции внешней политики Российской Федерации и подтверждена в ходе недавних встреч президента РФ Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана, отметил Замглавы МИД России.

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