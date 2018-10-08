Президент Арцаха направил телеграмму соболезнования семье Монсеррат Кабалье

PanARMENIAN.Net - Президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 8 октября направил в связи со смертью оперной певицы Монсеррат Кабалье телеграмму соболезнования ее семье. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

«В Арцахе с глубокой скорбью восприняли весть о кончине всемирно известной оперной певицы, большого друга армянского народа Монсеррат Кабалье. Она принадлежит к той плеяде исключительных людей, которые своей жизнью, деятельностью, принципами и идеями содействуют распространению добра и человеколюбия в мире, излучают свет и тепло вокруг себя. Посещение Арцаха выдающейся сопрано и альбом «Армения и Арцах: островок христианства» стали знаменательным событием в жизни нашей страны, внеся большой вклад в дело представления Арцаха миру»,- написал президент.

Саакян от имени народа, властей Арцаха и от себя лично выразил соболезнования всем родным и близким покойной, многомиллионным поклонникам ее творчества и пожелал терпения и силы духа.

«Имя Монсеррат Кабалье навсегда останется в наших сердцах»,- заключил президент НКР.

Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась 6 октября утром в больнице в Барселоне на 86-м году жизни. В середине сентября Монсеррат Кабалье попала в одну из больниц Барселоны из-за проблем с желчным пузырем.

Оперная певица была включена в «черный список» Азербайджана из-за посещения Карабаха.

Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

В 2012 году певица, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена, вызванную падением, выступила в нескольких театрах по всему миру.