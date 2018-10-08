В Ереване открылся филиал первого в Бейруте армянского ресторана «Майрик»

PanARMENIAN.Net - В Ереване 5 октября открылся ресторан армянской кухни «Майрик». Официальное открытие состоялось в атмосфере изобилия угощений и музыки.

«Майрик» открыл свои двери 15 лет назад, став первым средиземноморским армянским рестораном в Бейруте. Вскоре «Майрик» стал образцом и хранителем армянского кулинарного наследия диаспоры. С тех пор «Майрик» расширил присутствие армянской кухни в Дубае, Эр-Рияде и на Мальдивах. Меню ресторана «Майрик» представляет армянские деликатесы в новом исполнении.

Для владелицы и основательницы ресторана Алин Камакян открытие ресторана в Армении имеет особое значение – это дань памяти истории и народу Армении.

«Майрик» открылся в Дубае, в Саудовской Аравии и на Мальдивах, но чего-то не хватало... Для меня не хватало Армении. Если я хотела покорить мир, чтобы показать богатство нашей кухни, ее вкусов и ингредиентов, то я должна была сделать это из Армении. Армянская кухня чрезвычайно богата. Это правда, что люди часто делят ее между Восточной и Западной Арменией, как будто сравнивая, которая лучше. Я хочу подчеркнуть, что наша сила заключается в объединении обоих сокровищ»,- отметила основательница.

По ее словам, ее отец мечтал открыть небольшой ресторан и ознакомить других с армянской кухней.

«Здесь, в Армении, растут самые вкусные фрукты, травы и овощи. Наша территория всегда была важным перекрестком для торговцев, путешествующих по Шелковому пути между Востоком и Западом. Это подарило нам большое разнообразие специй и ароматов. Наши земли были завоеваны монголами, которые принесли с собой блюдо из мяса завернутое в тесто. Затем пришли сельджуки с бастурмой. Наша история – длинная и тяжелая, но сейчас мы крепко стоим на ногах и празднуем огромное богатство, которое подарила нам история. История, которая может быть написана только при взгляде на нашу традиционныю еду»,- отметила Камакян.

Меню ресторана предлагает щедрый ассортимент армянских блюд.Блюдам ресторана характерна игра контрастов по текстуре, ароматам и цветам, сочетая средиземноморскую свежесть с богатыми нотами специй Шелкового пути.

Меню ресторана предлагает большой выбор холодных и горячих закусок, сочных салатов, вкусных медленно приготовленных тушеных блюд, манит разнообразием сочных и нежных мясных грилей и тающих во рту десертов. «Майрик» рассказывает историю армянского народа и празднует непревзойденное армянское гостеприимство.

Ресторан расположен по адресу Амиряна 4/6.