Армянский фотосервис PicsArt откроет лабораторию ИИ в России за $2 млн

PanARMENIAN.Net - Армянский фотосервис PicsArt откроет лабораторию ИИ в России.

Гендиректор стартапа Оганнес Авоян рассказал, что на создание лаборатории искусственного интеллекта может уйти до $2 млн, PicsArt планирует нанять 20 инженеров, пишет Vc.ru.

Российская лаборатория будет работать над технологиями ИИ, которые сервис использует для фотофильтров, камеры дополненной реальности, персонализации контента и подбора рекламы.

По словам Авояна, стартап выбрал Москву для открытия центра, потому что в России есть сильная математическая школа и большое количество инженеров в сфере ИИ, при этом конкуренция за них ниже, чем в Кремниевой долине.

PicsArt - одно из самых успешных и популярных армянских приложений, которое было запущено в 2011 году. Генеральным директором стартапа является Ованес Авоян. Компания имеет 200 сотрудников в Армении и еще 25 в штаб-квартире в Сан-Франциско.

PicsArt привлек в общей сумме венчурное финансирование в размере $45 млн за три этапа. В первом этапе было привлечено $10 млн (февраль 2015 года, Sequoia Capital), во втором - $15 млн (июнь 2015 года, Sequoia Capital, Insight Venture Partners), а в третьем - $20 млн (апрель 2016 года, DCM Ventures, Siguler Guff & Company).

Aудитория сервиса составляет более 120 млн человек, ежемесячно они создают около 1 млрд изображений.