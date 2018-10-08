Власти Китая подозревают сложившего полномочия президента Интерпола в коррупции

PanARMENIAN.Net - Китайские власти заподозрили бывшего президента Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Китая Мэна Хунвэя, в коррупции. Об этом говорится в заявлении министерства общественной безопасности КНР.

Ранее Пекин официально подтвердил, что руководитель Интерпола подозревается в нарушении закона и что государственный комитет по надзору ведет расследование в отношении него. Через несколько часов Интерпол заявил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение Хунвэя о сложении полномочий. «Решение вступает в силу немедленно», — указывалось в сообщении, пишут «Ведомости».

Пост президента Интерпола временно занял вице-президент организации Ким Чон Ян из Южной Кореи. На сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая состоится с 18 по 21 ноября, будет избран новый президент. Будущий руководитель организации пробудет на этой должности те оставшиеся два года, что длится выданный Хунвэю мандат.

В начале октября супруга Хунвэя, проживающая вместе с детьми в Лионе (там находится штаб-квартира Интерпола) сообщила, что ее супруг отправился в Китай в конце сентября и вскоре перестал выходить на связь. В беседе с Associated Press она уточнила, что перед исчезновением муж отправил ей изображение ножа и сообщение: «Жди моего звонка». По данным South China Morning Post, Хунвэй был задержан и увезен на допрос сразу после того, как его самолет приземлился в Китае. Его подозревают в том, что он содействовал работающей в сфере кибербезопасности компании в получении контрактов, пишет Le Parisien.