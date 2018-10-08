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Известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
8 октября 2018 - 14:38 AMT

PanARMENIAN.Net - В Стокгольме объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Награда присуждена американцам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру.

Нордхаусу премия присуждена с формулировкой «за интеграцию изменений климата в долгосрочный макроэкономический анализ». Ромер стал нобелевским лауреатом «за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ», пишет Meduza.

Премия по экономике закрывает Нобелевскую неделю. Ранее были объявлены имена обладателей Нобелевской премии в области медицины и физиологии (Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака), физики (Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стриклэнд за лазеры), химии (Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за методы создания новых ферментов и антител), а также премии мира (Денис Муквеге и Надя Мурад за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах). Премию по литературе в 2018 году не вручали.

Торжественная церемония вручения Нобелевских премий традиционно пройдет в Стокгольме 10 декабря.

Ссылки по теме:
Meduza: Нобелевскую премию по экономике вручили за интеграцию изменений климата и технологических инноваций в макроэкономический анализ
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