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Сирийская оппозиция выводит тяжелое вооружение из Идлиба

Сирийская оппозиция выводит тяжелое вооружение из Идлиба
8 октября 2018 - 16:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Умеренные оппозиционные группировки в Сирии начали отвод тяжелых вооружений из провинции Идлиб.

Контролировать демилитаризованную зону будут турецкие и российские военные в соответствии с договоренностью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, заключенной в середине сентября в Сочи, пишет Deutsche Welle со ссылкой на «Хюрриет».

Согласно договору, в Идлибе должна быть создана буферная зона шириной минимум 15 километров.

Представители умеренной оппозиции заявили, что сохранят легкое вооружение и опорные пункты в демилитаризованной зоне. В тоже время, пока неясно, будет ли соблюдать сочинские договоренности джихадистская террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам».

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Сирийская оппозиция начала вывод тяжелого вооружения из Идлиба
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