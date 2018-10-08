Сирийская оппозиция выводит тяжелое вооружение из Идлиба
8 октября 2018 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Умеренные оппозиционные группировки в Сирии начали отвод тяжелых вооружений из провинции Идлиб.
Контролировать демилитаризованную зону будут турецкие и российские военные в соответствии с договоренностью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, заключенной в середине сентября в Сочи, пишет Deutsche Welle со ссылкой на «Хюрриет».
Согласно договору, в Идлибе должна быть создана буферная зона шириной минимум 15 километров.
Представители умеренной оппозиции заявили, что сохранят легкое вооружение и опорные пункты в демилитаризованной зоне. В тоже время, пока неясно, будет ли соблюдать сочинские договоренности джихадистская террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам».
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