Сирийская оппозиция выводит тяжелое вооружение из Идлиба

PanARMENIAN.Net - Умеренные оппозиционные группировки в Сирии начали отвод тяжелых вооружений из провинции Идлиб.

Контролировать демилитаризованную зону будут турецкие и российские военные в соответствии с договоренностью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, заключенной в середине сентября в Сочи, пишет Deutsche Welle со ссылкой на «Хюрриет».

Согласно договору, в Идлибе должна быть создана буферная зона шириной минимум 15 километров.

Представители умеренной оппозиции заявили, что сохранят легкое вооружение и опорные пункты в демилитаризованной зоне. В тоже время, пока неясно, будет ли соблюдать сочинские договоренности джихадистская террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам».