В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
8 октября 2018 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в метро Парижа.
Инцидент произошел после шести утра на станции «Барбес» второй линии. Сообщается, что мужчина кинулся к полицейским, размахивая ножом. Нападавшего удалось усмирить. В результате один из сотрудников правоохранительных органов получил легкое ранение, пишет Lenta.ru со ссылкой на Europe1.
Как выяснилось, нападавшему 35 лет, он проживает во французской столице и уже был известен полиции: ему вменялись проблемы с наркотиками, незаконное владение оружием, насилие и неповиновение. В настоящее время он находится под стражей.
Портал 20minutes.fr пишет, что злоумышленник сначала просил сигарету у прохожего на улице, а затем вытащил нож. Увидевшие это полицейские последовали за ним в метро, где его нейтрализовали. Отмечается, что страж порядка получил травму не из-за ножа.
В сентябре семь человек пострадали при нападении вооруженного ножом и железным прутом выходца из Афганистана. Вначале преступник ранил посетителей кинотеатра MK2, затем напал на играющих в петанк около здания кинотеатра французов, а после набросился на двух туристов на улице Анри Ногера.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Facebook выпустила линейку умных экранов Portal (видео) Portal позиционируется, в первую очередь, как устройство для видеозвонков: с помощью него можно общаться с контактами из Facebook Messenger
Роналду и Бензема в числе претендующих на «Золотой мяч» 30 футболистов Всего на награду будут претендовать 30 игроков
Microsoft отозвала обновление Windows 10 из-за проблем с удалением файлов пользователей Теперь Microsoft прекратила распространение апдейта для всех пользователей и расследует жалобы пострадавших
«Арсенал» впервые за несколько лет выиграл 9 матчей подряд Лондонцы впервые за 3,5 года победили в 9 играх кряду во всех турнирах