В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

PanARMENIAN.Net - Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в метро Парижа.

Инцидент произошел после шести утра на станции «Барбес» второй линии. Сообщается, что мужчина кинулся к полицейским, размахивая ножом. Нападавшего удалось усмирить. В результате один из сотрудников правоохранительных органов получил легкое ранение, пишет Lenta.ru со ссылкой на Europe1.

Как выяснилось, нападавшему 35 лет, он проживает во французской столице и уже был известен полиции: ему вменялись проблемы с наркотиками, незаконное владение оружием, насилие и неповиновение. В настоящее время он находится под стражей.

Портал 20minutes.fr пишет, что злоумышленник сначала просил сигарету у прохожего на улице, а затем вытащил нож. Увидевшие это полицейские последовали за ним в метро, где его нейтрализовали. Отмечается, что страж порядка получил травму не из-за ножа.

В сентябре семь человек пострадали при нападении вооруженного ножом и железным прутом выходца из Афганистана. Вначале преступник ранил посетителей кинотеатра MK2, затем напал на играющих в петанк около здания кинотеатра французов, а после набросился на двух туристов на улице Анри Ногера.