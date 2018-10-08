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В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
8 октября 2018 - 16:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в метро Парижа.

Инцидент произошел после шести утра на станции «Барбес» второй линии. Сообщается, что мужчина кинулся к полицейским, размахивая ножом. Нападавшего удалось усмирить. В результате один из сотрудников правоохранительных органов получил легкое ранение, пишет Lenta.ru со ссылкой на Europe1.

Как выяснилось, нападавшему 35 лет, он проживает во французской столице и уже был известен полиции: ему вменялись проблемы с наркотиками, незаконное владение оружием, насилие и неповиновение. В настоящее время он находится под стражей.

Портал 20minutes.fr пишет, что злоумышленник сначала просил сигарету у прохожего на улице, а затем вытащил нож. Увидевшие это полицейские последовали за ним в метро, где его нейтрализовали. Отмечается, что страж порядка получил травму не из-за ножа.

В сентябре семь человек пострадали при нападении вооруженного ножом и железным прутом выходца из Афганистана. Вначале преступник ранил посетителей кинотеатра MK2, затем напал на играющих в петанк около здания кинотеатра французов, а после набросился на двух туристов на улице Анри Ногера.

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Lenta.ru: Мужчина с ножом напал на полицейских в Париже
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