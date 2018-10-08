Глава МИД РА: В одной из резолюций саммита Франкофонии будет формулировка по Карабаху
8 октября 2018 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - По окончании 17-го саммита Франкофонии в Ереване будет принято 6 резолюций, одна из которых касается политических вопросов, там будет формулировка касательно карабахского конфликта. Об этом сказал 8 октября в беседе с журналистами министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
Он отметил, что проведение саммита после имевших место в Армении изменений свидетельствует о потенциале государства.
«Независимо от внутриполитических процессов, непосредственно была продемонстрирована политическая воля: наилучшим образом обеспечить проведение саммита Франкофонии», – указал министр, пишет Panorama.am.
Мнацаканян отметил также важность саммита Франкофонии в плане развития сотрудничества Армении со странами Африки, что дает возможность нам быть более узнаваемыми в странах Африки, изучить возможности, благодаря которым мы можем выйти на рынки этих стран, повысить привлекательность нашего рынка для них.
Мероприятия в рамках саммита Франкофонии стартовали в Армении с 7 октября. Саммит Франкофонии пройдет 11-12 октября. В Армению в рамках 17-го саммита Франкофонии прибудут делегации из более 80 стран и организаций, в том числе более 25 делегаций – на уровне глав государств.
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