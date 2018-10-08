«Арсенал» впервые за несколько лет выиграл 9 матчей подряд
8 октября 2018 - 18:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Футбольный клуб «Арсенал» в матче чемпионата Англии разгромил «Фулхэм» (5:1).
Лондонцы впервые за 3,5 года победили в 9 играх кряду во всех турнирах, пишет Sports.ru.
С марта по апрель 2015-го аналогичная серия «Арсенала» также составила 9 матчей. В том сезоне «канониры» финишировали в АПЛ на 3-м месте и выиграли Кубок Англии.
После 8 туров текущего розыгрыша АПЛ «Арсенал» занимает в таблице 4-е место.
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По его словам, Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать»
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