Microsoft отозвала обновление Windows 10 из-за проблем с удалением файлов пользователей

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft приостановила распространение обновления Windows 10 October 2018 Update после получения жалоб пользователей на самопроизвольно удаляющиеся файлы. Microsoft заявила об этом на специальной странице в разделе поддержки.

Windows 10 October 2018 Update — это крупное обновление ОС, вышедшее несколько дней назад. После установки некоторые пользователи столкнулись с тем, что в папке «Документы» пропали файлы, а у других пользователей в «Документах», напротив, появились «лишние» системные файлы Windows.

Теперь Microsoft прекратила распространение апдейта для всех пользователей и расследует жалобы пострадавших. Пока неясно, когда апдейт снова станет доступен по официальным каналам, пишет Ferra.ru.

Windows 10 October 2018 Update приносит довольно много новых функций. Среди новшеств Windows 10 October 2018 Update — облачный буфер обмена с историей и синхронизацией, темная тема для «Проводника», приложение «Ваш телефон» для синхронизации со смартфонами на Android и iOS, клавиатура SwiftKey и многое другое.