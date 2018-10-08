Роналду и Бензема в числе претендующих на «Золотой мяч» 30 футболистов
8 октября 2018 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Журнал France Football дополнил список футболистов, претендующих на приз «Золотой мяч», вручаемый изданием лучшему игроку Европы.
Таким образом, обнародованы 15 имен: бразилец Алиссон («Ливерпуль», вратарь), аргентинец Серхио Агуэро («Манчестер Сити», нападающий), уругваец Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен», нападающий), валлиец Гарет Бэйл («Реал», нападающий) и француз Карим Бензема («Реал», нападающий), бельгиец Тибо Куртуа («Челси», вратарь), португалец Криштиано Роналдо («Ювентус», нападающий), бельгиец Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», полузащитник), бразилец Роберто Фирмино («Ливерпуль», полузащитник), уругваец Диего Годин («Атлетико Мадрид», защитник), бельгиец Эден Азар («Челси», полузащитник), испанец Иско («Реал», полузащитник), англичанин Гарри Кейн («Тоттенхэм», нападающий), француз Н'Голо Канте («Челси», полузащитник), пишет «Интерфакс».
Всего на награду будут претендовать 30 игроков.
Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен 3 декабря.
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