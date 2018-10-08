Facebook выпустила линейку умных экранов Portal (видео)
8 октября 2018 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Facebook представила линейку умных экранов Portal. Это первые гаджеты, выпущенные под брендом компании.
Portal позиционируется, в первую очередь, как устройство для видеозвонков: с помощью него можно общаться с контактами из Facebook Messenger. При звонках можно использовать функцию дополненной реальности, пишет Meduza.
В остальном Portal имеет практически такой же функционал, как и у стандартных голосовых помощников: с его помощью можно узнать погоду, послушать музыку, заказать доставку еды.
Устройства выполнены в двух вариантах — Portal и Portal+. Заказать их пока можно только в США по цене 199 и 349 долларов.
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