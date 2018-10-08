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Facebook выпустила линейку умных экранов Portal (видео)

Facebook выпустила линейку умных экранов Portal
  8 октября 2018 - 19:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook представила линейку умных экранов Portal. Это первые гаджеты, выпущенные под брендом компании.

Portal позиционируется, в первую очередь, как устройство для видеозвонков: с помощью него можно общаться с контактами из Facebook Messenger. При звонках можно использовать функцию дополненной реальности, пишет Meduza.

В остальном Portal имеет практически такой же функционал, как и у стандартных голосовых помощников: с его помощью можно узнать погоду, послушать музыку, заказать доставку еды.

Устройства выполнены в двух вариантах — Portal и Portal+. Заказать их пока можно только в США по цене 199 и 349 долларов.

Ссылки по теме:
Meduza. Facebook выпустила свой первый гаджет: это умный экран Portal
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