Монсеррат Кабалье похоронили в Барселоне

PanARMENIAN.Net - В Барселоне прошли похороны оперной певицы Монсеррат Кабалье. На церемонии присутствовали королева Испании София, премьер-министр страны Педро Санчес, глава женералитата Каталонии Ким Торра и мэр Барселоны Ада Колау

Кроме того, церемонию прощания посетили теноры Хосе Каррерас и Жауме Арагалл, руководство театра «Лисео», министр культуры Испании Хосе Гирао. Оперную певицу похоронили на кладбище Сан-Андре. Там же находятся могилы ее родителей, пишет «Ъ» со ссылкой на АВС.

Монсеррат Кабалье умерла 6 октября в госпитале Сан-Пау в Барселоне в возрасте 85 лет. В связи с проблемами с желчным пузырем она попала в больницу в середине сентября 2018 года.

Певица получила мировую известность в 1965 году, когда заменила американку Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа» на сцене нью-йоркского Карнеги-холла. Она получила несколько премий «Грэмми».

Оперная певица была включена в «черный список» Азербайджана из-за посещения Карабаха.