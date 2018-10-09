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Intel представила процессоры Core девятого поколения

Intel представила процессоры Core девятого поколения
9 октября 2018 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская компания Intel представила процессоры Core девятого поколения.

В новую линейку устройств вошел процессор Intel Core i9-9900K, который компания назвала «лучшим игровым процессором в мире». Он состоит из 8 ядер и 16 потоков с базовой частотой 3,6 ГГц, которая может увеличиваться до 5 ГГц, пишет «Ъ» со ссылкой на The Verge.

Также были показаны процессоры Core i7-9700К (восемь ядер, частота 3,6 ГГц) и Core i5-9600К (шесть ядер, частота 3,7 ГГц).

Цена Core i5-9600K составит $262, Core i7-9700К будет стоить $374, а Core i9-9900К — $488. Предзаказы на новые процессоры открыты с 8 октября, продажи начнутся с 19 октября.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Intel представила процессоры девятого поколения
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