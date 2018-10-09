Америабанк признан Коммерцбанком лучшим партнером в сфере торгового финансирования
9 октября 2018 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк получил очередную награду от Коммерцбанка.На этот раз Банк удостоился премии «Финансирование торговли 2018» за отличное сотрудничество в области торгового финансирования, а также за качественные и эффективные деловые отношения с Коммерцбанком, сообщает пресс-служба Америабанка.
Америабанк является первым армянским банком, которому Коммерцбанк еще по итогам 2010 года вручил премию в сфере торгового финансирования.Премия присуждается лучшим банкам мира за взаимовыгодное и качественное сотрудничество.
Это уже третья награда Америабанка в области торгового финансирования за 2018 год. Банк удостоился наград Международной финансовой корпорации (IFC) «Лучший партнер – банк-эмитент в Кавказском регионе и Центральной Азии 2017» и «Лучший партнерский банк в Армении» в сфере торгового финансирования в 2018 году от Азиатского банка развития (АБР).
ЗАО «Америабанк» – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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