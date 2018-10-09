В США взрослых начнут прививать от вируса папилломы человека
9 октября 2018 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцинацию от вируса папилломы человека для мужчин и женщин от 27 до 45 лет — раньше ее рекомендовали делать только людям не старше 26 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте FDA.
Вирусы папилломы человека — это группа вирусов, насчитывающая около 27 видов и более 600 штаммов (типов), часть из которых обладает онкогенными свойствами: ВПЧ, к примеру, считается главной причиной развития рака шейки матки. Вирусы этой группы имеют длительный инкубационный период и передаются в основном половым путем. Для профилактики заражения онкогенными штаммами ВПЧ (и, в частности, для защиты от рака шейки матки) в 2006 году американская компания Merck & Co разработала вакцину Гардасил, затем у нее появился аналог, Церварикс от британской компании GlaxoSmithKline.
Теперь вакцина «Гардасил 9», защищающая от девяти наиболее опасных с точки зрения развития рака штаммов, одобрена к применению у людей от 27 до 45 лет. Прививку все равно рекомендуют делать в подростковом возрасте до начала половой жизни, так как вакцина не защищает от штаммов ВПЧ, которыми человек уже заражен. Однако их разнообразие и тот факт, что «Гардасил 9» защищает сразу от нескольких штаммов, делает прививку оправданной и для взрослых, считают эксперты FDA, пишет N+1 со ссылкой на New York Times.
Как отмечает газета, вакцину одобрили, руководствуясь данными клинических испытаний на женщинах и мужчинах 27-45 лет, подтвердивших ее безопасность и высокую эффективность в предотвращении онкологических заболеваний половых органов и шейки матки. Взрослым понадобится три инъекции на протяжении нескольких месяцев. Наиболее распространенные побочные эффекты вакцинации — покраснение и припухлость на месте укола и головные боли.
Доктор Лоис Рамондетта из Центра исследований рака в Хьюстоне отметила, что новые рекомендации FDA позволят лучше защитить от рака поколение людей, которым прививка была недоступна в подростковом возрасте.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
МВФ значительно улучшил прогнозы роста экономики Армении Инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, а в 2019 году – на уровне 4.4%
Америабанк признан Коммерцбанком лучшим партнером в сфере торгового финансирования Америабанк является первым армянским банком, которому Коммерцбанк еще по итогам 2010 года вручил премию в сфере торгового финансирования
Intel представила процессоры Core девятого поколения В новую линейку устройств вошел процессор Intel Core i9-9900K, который компания назвала «лучшим игровым процессором в мире»
Армения выдвинула на «Оскар» фильм российского режиссера о землетрясении в Спитаке Всего в список попали картины из 87 стран