В США взрослых начнут прививать от вируса папилломы человека

PanARMENIAN.Net - Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцинацию от вируса папилломы человека для мужчин и женщин от 27 до 45 лет — раньше ее рекомендовали делать только людям не старше 26 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте FDA.

Вирусы папилломы человека — это группа вирусов, насчитывающая около 27 видов и более 600 штаммов (типов), часть из которых обладает онкогенными свойствами: ВПЧ, к примеру, считается главной причиной развития рака шейки матки. Вирусы этой группы имеют длительный инкубационный период и передаются в основном половым путем. Для профилактики заражения онкогенными штаммами ВПЧ (и, в частности, для защиты от рака шейки матки) в 2006 году американская компания Merck & Co разработала вакцину Гардасил, затем у нее появился аналог, Церварикс от британской компании GlaxoSmithKline.

Теперь вакцина «Гардасил 9», защищающая от девяти наиболее опасных с точки зрения развития рака штаммов, одобрена к применению у людей от 27 до 45 лет. Прививку все равно рекомендуют делать в подростковом возрасте до начала половой жизни, так как вакцина не защищает от штаммов ВПЧ, которыми человек уже заражен. Однако их разнообразие и тот факт, что «Гардасил 9» защищает сразу от нескольких штаммов, делает прививку оправданной и для взрослых, считают эксперты FDA, пишет N+1 со ссылкой на New York Times.

Как отмечает газета, вакцину одобрили, руководствуясь данными клинических испытаний на женщинах и мужчинах 27-45 лет, подтвердивших ее безопасность и высокую эффективность в предотвращении онкологических заболеваний половых органов и шейки матки. Взрослым понадобится три инъекции на протяжении нескольких месяцев. Наиболее распространенные побочные эффекты вакцинации — покраснение и припухлость на месте укола и головные боли.

Доктор Лоис Рамондетта из Центра исследований рака в Хьюстоне отметила, что новые рекомендации FDA позволят лучше защитить от рака поколение людей, которым прививка была недоступна в подростковом возрасте.