Microsoft обещает вернуть удаленные при обновлении Windows 10 файлы пользователей

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft обещает вернуть файлы пользователей, удаленные во время ошибки при обновлении Windows 10.

Компания обещает вернуть удаленные документы, музыкальные файлы и фотографии пользователей, сообщила Дона Саркар, которая возглавляет программу Windows Insider, пишет TJ.

«Если вы столкнулись с проблемой, из-за которой после обновления ваши личные документы исчезли, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. У них есть инструменты, которые позволят вернуть все обратно. Данное обновление больше недоступно для загрузки»,- отметила она.

Ранее Microsoft приостановила распространение обновления Windows 10 October 2018 Update после получения жалоб пользователей на самопроизвольно удаляющиеся файлы.

Windows 10 October 2018 Update — это крупное обновление ОС, вышедшее несколько дней назад. После установки некоторые пользователи столкнулись с тем, что в папке «Документы» пропали файлы, а у других пользователей в «Документах», напротив, появились «лишние» системные файлы Windows.