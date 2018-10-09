// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Microsoft обещает вернуть удаленные при обновлении Windows 10 файлы пользователей

Microsoft обещает вернуть удаленные при обновлении Windows 10 файлы пользователей
9 октября 2018 - 14:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft обещает вернуть файлы пользователей, удаленные во время ошибки при обновлении Windows 10.

Компания обещает вернуть удаленные документы, музыкальные файлы и фотографии пользователей, сообщила Дона Саркар, которая возглавляет программу Windows Insider, пишет TJ.

«Если вы столкнулись с проблемой, из-за которой после обновления ваши личные документы исчезли, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки. У них есть инструменты, которые позволят вернуть все обратно. Данное обновление больше недоступно для загрузки»,- отметила она.

Ранее Microsoft приостановила распространение обновления Windows 10 October 2018 Update после получения жалоб пользователей на самопроизвольно удаляющиеся файлы.

Windows 10 October 2018 Update — это крупное обновление ОС, вышедшее несколько дней назад. После установки некоторые пользователи столкнулись с тем, что в папке «Документы» пропали файлы, а у других пользователей в «Документах», напротив, появились «лишние» системные файлы Windows.

Ссылки по теме:
TJ: Microsoft обещает вернуть удаленные документы пользователей Windows 10
 Самое значимое
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
Apple и Samsung вернулись в суд по поводу начатой ​​еще в 2011 году ссоры
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Газ по «Турецкому потоку» могут запустить с начала 2020 года По словам министра, реализация проекта трубопровода идет по графику
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2000 Считается, что до сих пор под завалами погребены около 5 тысяч человек
Цены на нефть могут вскоре превысить $100 за баррель Во многом это связано с сомнениями, что ОПЕК сможет компенсировать ожидаемое сокращение добычи в Иране и других странах
Шармазанов - главе парламента Азербайджана: Вы должны признать право народа Арцаха на самоопределение Выступая на форуме, Асадов заявил об «оккупации 20% территорий, военном сепаратизме Армении и Арцаха, агрессорской политике Армении»