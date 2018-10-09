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Сенат Румынии ратифицировал соглашение Армения-ЕС

Сенат Румынии ратифицировал соглашение Армения-ЕС
9 октября 2018 - 17:09 AMT

PanARMENIAN.Net - 8 октября Сенат Румынии окончательно единогласно ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал посол РА в Румынии Сергей Минасян.

За ратификацию соглашения проголосовали все 96 депутатов.

«Закон вступит в силу после подписания президентом Румынии и официального опубликования», - отметил посол.

Нижняя палата парламента Румынии - палата депутатов - ратифицировала его еще в июне 2018 года.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.

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Запись Сергея Минасяна в Facebook
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