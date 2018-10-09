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Президент Арцаха посетил южный участок карабахско-азербайджанской границы

Президент Арцаха посетил южный участок карабахско-азербайджанской границы
9 октября 2018 - 17:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 9 октября посетил южный участок арцахо-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Саакян на месте ознакомился с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией.

Президента сопровождали министр обороны Левон Мнацаканян, другие должностные лица.

10 октября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, южнее села Гюлистан Шаумянского района.

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