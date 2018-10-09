Президент Арцаха посетил южный участок карабахско-азербайджанской границы

Sony разрабатывает замену PlayStation 4 «На данный момент я могу сказать, что игровое оборудование нового поколения необходимо»,— заявил он «На данный момент я могу сказать, что игровое оборудование нового поколения необходимо»,— заявил он

Газ по «Турецкому потоку» могут запустить с начала 2020 года По словам министра, реализация проекта трубопровода идет по графику По словам министра, реализация проекта трубопровода идет по графику

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2000 Считается, что до сих пор под завалами погребены около 5 тысяч человек Считается, что до сих пор под завалами погребены около 5 тысяч человек