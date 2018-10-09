Шармазанов - главе парламента Азербайджана: Вы должны признать право народа Арцаха на самоопределение
9 октября 2018 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Участвующий в работах третьего международного форума глав парламентов Евразийских государств вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил главе Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтаю Асадову, что Баку должен признать право народа Арцаха на самоопределение. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
Выступая на форуме, Асадов заявил об «оккупации 20% территорий, военном сепаратизме Армении и Арцаха, агрессорской политике Армении».
В ответ на это Шармазанов отметил, что и Армения, и Арцах выступают за исключительно мирное решение карабахского конфликта.
«Мой азербайджанский коллега говорил о мирном урегулировании. Господин Асадов, если вы действительно желаете решить проблему, то в первую очередь должны признать полноценную реализацию права народа Арцаха на самоопределение», - сказал Шармазанов.
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