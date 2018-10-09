Цены на нефть могут вскоре превысить $100 за баррель

PanARMENIAN.Net - Цены на нефть находятся на самом высоком уровне за последние четыре года, и некоторые участники рынка не исключают, что уже скоро цены превысят $100 за баррель. Во многом это связано с сомнениями, что ОПЕК сможет компенсировать ожидаемое сокращение добычи в Иране и других странах.

За последний месяц нефть Brent подорожала примерно на 10%, и в сентябре цена превысила $80 за баррель. С тех пор она находится на самом высоком уровне с 2014 г., как и цены на североамериканскую WTI. 3 октября цены на Brent даже превысили $86, а WTI – $76 за баррель, хотя с тех пор они немного снизились. 9 октября баррель Brent торговался на уровне $84,65, а WTI – $74,75 за баррель, пишут «Ведомости».

Однако к концу года стоимость Brent вполне может достичь $100 за баррель, пишет The Wall Street Journal (WSJ), проанализировавшая оценки добычи, которые дают ОПЕК, Международное энергетическое агентство (МЭА), Управление энергетической информации США.