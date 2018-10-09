Газ по «Турецкому потоку» могут запустить с начала 2020 года
9 октября 2018 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Газ по обеим ниткам трубопровода «Турецкий поток» могут запустить с 1 января 2020 года. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам министра, реализация проекта трубопровода идет по графику.
«Что касается «Турецкого потока», его строительство идет в соответствии с утвержденными планами. Как вы знаете, между Россией и Турцией было подписано соглашение межправительственное, утверждена «дорожная карта». И все идет по графику, к 1 января 2020 года можно будет поставлять газ уже по «Турецкому потоку», по двум ниткам»,— сообщил Новак, пишет «Ъ».
Он уточнил, что приоритетными направлениями для поставок по «Турецкому потоку» являются Болгария и Австрия.
«Продолжение одной нитки должно обеспечить поставки газа в юго-восточную часть Европы — в те страны, которые нуждаются в газе. Есть разные варианты маршрута. У нас есть вариант — это Греция и Италия, есть варианты поставок газа через Турцию в Болгарию, дальше Сербия, Венгрия и в Австрию»,— сказал глава Минэнерго.
Ожидается, что газопровод «Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря от Анапы до европейской части Турции, будет достроен к концу 2019 года. Половина его пропускной способности предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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