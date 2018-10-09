Sony разрабатывает замену PlayStation 4
9 октября 2018 - 19:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Sony Кэнъитиро Ёсида подтвердил, что компания работает над новой игровой приставкой, которая сменит PlayStation 4.
«На данный момент я могу сказать, что игровое оборудование нового поколения необходимо»,— заявил он в интервью газете Financial Times.
Ёсида отказался официально назвать новую разработку PlayStation 5, пишет «Ъ».
Эксперты, опрошенные FT, высказывают мнение, что вряд ли новая игровая приставка будет кардинально отличаться от PS4. Скорее всего, базовая архитектура нового устройства будет похожей.
Самое значимое
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Partner news
Последние новости
Газ по «Турецкому потоку» могут запустить с начала 2020 года По словам министра, реализация проекта трубопровода идет по графику
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2000 Считается, что до сих пор под завалами погребены около 5 тысяч человек
Цены на нефть могут вскоре превысить $100 за баррель Во многом это связано с сомнениями, что ОПЕК сможет компенсировать ожидаемое сокращение добычи в Иране и других странах
Шармазанов - главе парламента Азербайджана: Вы должны признать право народа Арцаха на самоопределение Выступая на форуме, Асадов заявил об «оккупации 20% территорий, военном сепаратизме Армении и Арцаха, агрессорской политике Армении»