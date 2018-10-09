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Sony разрабатывает замену PlayStation 4

Sony разрабатывает замену PlayStation 4
9 октября 2018 - 19:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Sony Кэнъитиро Ёсида подтвердил, что компания работает над новой игровой приставкой, которая сменит PlayStation 4.

«На данный момент я могу сказать, что игровое оборудование нового поколения необходимо»,— заявил он в интервью газете Financial Times.

Ёсида отказался официально назвать новую разработку PlayStation 5, пишет «Ъ».

Эксперты, опрошенные FT, высказывают мнение, что вряд ли новая игровая приставка будет кардинально отличаться от PS4. Скорее всего, базовая архитектура нового устройства будет похожей.

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Kommersant.ru: Sony разрабатывает преемника PlayStation 4
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