Скончался один из лидеров группы «Сасна црер»

PanARMENIAN.Net - 9 октября скончался один из лидеров вооруженной группы «Сасна црер», захватившей в июле 2016 года полк ППС в Ереване, Араик Хандоян. Об этом сообщил еще один лидер группы Варужан Аветисян.

Отмечается, что Хандоян, известный в народе под псевдонимом «Одинокий волк», скончался от сердечного приступа.

Араик Хандоян был освобожден 17 августа 2018 года. Ранее Хандояну были предъявлены обвинения по пункту 1 части 3 статьи 218 (захват заложников) и части 3 статьи 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) уголовного кодекса Армении, он отвергает эти обвинения. Указанные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет и от трех до восьми лет соответственно.