Президент, премьер и спикер парламента Армении обсудили внутриполитическую ситуацию

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян, как и обещал, сразу же после прибытия в Армению, инициировал встречу с премьер-министром РА Николом Пашиняном и спикером Национального собрания РА Ара Баблояном. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

9 октября Саркисян в своей резиденции встретился с Пашиняном и Баблояном.

Собеседники обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении и пути разрешения существующих проблем, подчеркнув в данном контексте сохранение стабильности в стране и атмосферу терпимости.

Президент Армении поприветствовал переговорный процесс, подчеркнув, что единственным путем разрешения ситуации и проблем является диалог.

Саркисян выразил надежду, что общество и политические силы продолжат проявлять благоразумие и трезвость, а также руководствоваться интересами страны, Конституцией и законами.

2 октября депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 67 голосами «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.

После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы и окружит здание парламента. Его призыву последовали тысячи людей. На митинге Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», после чего провел переговоры с оставшимися в осаде в здании парламента депутатами. Выйдя к людям, Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, однако будет руководить страной в качестве врио премьера. А досрочные парламентские выборы состоятся не позже конца ноября-декабра 2018 года.