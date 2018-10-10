Президент, премьер и спикер парламента Армении обсудили внутриполитическую ситуацию
10 октября 2018 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян, как и обещал, сразу же после прибытия в Армению, инициировал встречу с премьер-министром РА Николом Пашиняном и спикером Национального собрания РА Ара Баблояном. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
9 октября Саркисян в своей резиденции встретился с Пашиняном и Баблояном.
Собеседники обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении и пути разрешения существующих проблем, подчеркнув в данном контексте сохранение стабильности в стране и атмосферу терпимости.
Президент Армении поприветствовал переговорный процесс, подчеркнув, что единственным путем разрешения ситуации и проблем является диалог.
Саркисян выразил надежду, что общество и политические силы продолжат проявлять благоразумие и трезвость, а также руководствоваться интересами страны, Конституцией и законами.
2 октября депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 67 голосами «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.
После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы и окружит здание парламента. Его призыву последовали тысячи людей. На митинге Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», после чего провел переговоры с оставшимися в осаде в здании парламента депутатами. Выйдя к людям, Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, однако будет руководить страной в качестве врио премьера. А досрочные парламентские выборы состоятся не позже конца ноября-декабра 2018 года.
Самое значимое
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
Мандаты в Совет старейшин Еревана распределяются между партиями и блоками партий, которые преодолели следующий проходной порог: в случае партий – в 6%, а блоков – 8%
Согласно иску, Кочарян требует защиты чести и достоинства от публичной клеветы.
Partner news
Последние новости
Тейлор Свифт получила премию American Music Awards в главной номинации В основной категории на премию также претендовали автор-исполнитель Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк
Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
Microsoft перевыпустила проблемное обновление Windows 10 После этого началось повторное распространение апдейтов
Алиев: Попытки армянской стороны безрезультатны, переговоры проводятся между Ереваном и Баку Общественность информирована о нынешнем этапе переговоров, связанных с конфликтом