Zaz, Анжелик Киджо, Мелоди Гардо и другие выступят на гала-концерте Франкофонии в Ереване

PanARMENIAN.Net - В рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии, проходящего в Армении, 11 октября на площади Республики в Ереване состоится гала-концерт с театральными и танцевальными представлениями.

Во время концерта выступят известная французская певица Zaz, а также бенинская певица Анжелик Киджо, американка Мелоди Гардо и DJ Фуламур.

Гала-концерт будет посвящен памяти известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, скончавшегося 1 октября.

Мероприятия в рамках саммита Франкофонии стартовали в Армении с 7 октября. Саммит Франкофонии пройдет 11-12 октября. В Армению в рамках 17-го саммита Франкофонии прибудут делегации из более 80 стран и организаций, в том числе более 25 делегаций – на уровне глав государств.