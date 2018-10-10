// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Zaz, Анжелик Киджо, Мелоди Гардо и другие выступят на гала-концерте Франкофонии в Ереване

Zaz, Анжелик Киджо, Мелоди Гардо и другие выступят на гала-концерте Франкофонии в Ереване
10 октября 2018 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии, проходящего в Армении, 11 октября на площади Республики в Ереване состоится гала-концерт с театральными и танцевальными представлениями.

Во время концерта выступят известная французская певица Zaz, а также бенинская певица Анжелик Киджо, американка Мелоди Гардо и DJ Фуламур.

Гала-концерт будет посвящен памяти известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, скончавшегося 1 октября.

Мероприятия в рамках саммита Франкофонии стартовали в Армении с 7 октября. Саммит Франкофонии пройдет 11-12 октября. В Армению в рамках 17-го саммита Франкофонии прибудут делегации из более 80 стран и организаций, в том числе более 25 делегаций – на уровне глав государств.

 Самое значимое
Церемония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствоватьЦеремония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствовать
Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия
Умер Шарль АзнавурУмер Шарль Азнавур
Информацию о смерти официально подтвердил спикер шансонье
Пашинян: Алиев оставил впечатление образованного человекаПашинян: Алиев оставил впечатление образованного человека
В ответ на вопрос, какое впечатление оставил на него Алиев, Пашинян сказал: «Нормальное»
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
В рамках армянских учений «Шант-2018» принято решение об объявлении войны Азербайджану
BBC: РФ может начать активнее поддерживать Армению для усиления давления на Азербайджан
Алиев: Карабах не получит какого-либо статуса вне суверенитета Азербайджана
Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Культура
 Последние новости
Тейлор Свифт получила премию American Music Awards в главной номинации В основной категории на премию также претендовали автор-исполнитель Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк
Microsoft перевыпустила проблемное обновление Windows 10 После этого началось повторное распространение апдейтов
Робот София участвует в экономическом форуме в Ереване (видео) Робот в Центре инновационных технологий «Тумо» общается с участниками форума.
В Ереване стартовал экономический форум в рамках саммита Франкофонии В рамках форума дискуссии пройдут по трем направлениям