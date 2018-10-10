Zaz, Анжелик Киджо, Мелоди Гардо и другие выступят на гала-концерте Франкофонии в Ереване
10 октября 2018 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии, проходящего в Армении, 11 октября на площади Республики в Ереване состоится гала-концерт с театральными и танцевальными представлениями.
Во время концерта выступят известная французская певица Zaz, а также бенинская певица Анжелик Киджо, американка Мелоди Гардо и DJ Фуламур.
Гала-концерт будет посвящен памяти известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, скончавшегося 1 октября.
Мероприятия в рамках саммита Франкофонии стартовали в Армении с 7 октября. Саммит Франкофонии пройдет 11-12 октября. В Армению в рамках 17-го саммита Франкофонии прибудут делегации из более 80 стран и организаций, в том числе более 25 делегаций – на уровне глав государств.
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