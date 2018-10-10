Google представил Pixel 3 и 3 XL
10 октября 2018 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила третье поколение смартфонов линейки Pixel, а также новый планшет — Pixel Slate.
Смартфон представлен в двух версиях, которые отличаются только размером: Pixel 3 — 5,5 дюйма, Pixel 3 XL — 6,3 дюйма. Выбрать можно из трех цветов — черного, белого, а также цвета, который компания позиционирует как «не розовый», пишут «Ведомости»
Также Google представил беспроводную зарядку — Pixel Stand — для этих двух смартфонов, которая может быть использована в качестве подставки.
Pixel 3 будет стоить $799, а подставка для него — $79. В США продажа смартфона начнется 18 октября.
Планшет Pixel Slate имеет экран диагональю 12,3 дюйма. Цена устройства — $599. К нему можно купить клавиатуру за $199. Точную дату начала продажи планшета на презентации не назвали.
Самое значимое
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Partner news
Последние новости
Тейлор Свифт получила премию American Music Awards в главной номинации В основной категории на премию также претендовали автор-исполнитель Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк
Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
Алиев: Попытки армянской стороны безрезультатны, переговоры проводятся между Ереваном и Баку Общественность информирована о нынешнем этапе переговоров, связанных с конфликтом
Следственный комитет РФ повторно проверит обстоятельства смерти Левона Айрапетяна на наличие яда По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.