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Google представил Pixel 3 и 3 XL

Google представил Pixel 3 и 3 XL
10 октября 2018 - 11:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила третье поколение смартфонов линейки Pixel, а также новый планшет — Pixel Slate.

Смартфон представлен в двух версиях, которые отличаются только размером: Pixel 3 — 5,5 дюйма, Pixel 3 XL — 6,3 дюйма. Выбрать можно из трех цветов — черного, белого, а также цвета, который компания позиционирует как «не розовый», пишут «Ведомости»

Также Google представил беспроводную зарядку — Pixel Stand — для этих двух смартфонов, которая может быть использована в качестве подставки.

Pixel 3 будет стоить $799, а подставка для него — $79. В США продажа смартфона начнется 18 октября.

Планшет Pixel Slate имеет экран диагональю 12,3 дюйма. Цена устройства — $599. К нему можно купить клавиатуру за $199. Точную дату начала продажи планшета на презентации не назвали.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Google представил третье поколение смартфонов Pixel
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