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В Ереване стартовал экономический форум в рамках саммита Франкофонии

В Ереване стартовал экономический форум в рамках саммита Франкофонии
10 октября 2018 - 11:58 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии 10 октября в Центре креативных технологий ТУМО в Ереване стартовал экономический форум под патронатом президента РА Армена Саркисяна.

В рамках форума дискуссии пройдут по трем направлениям: 4-я промышленная революция, темы устойчивого развития, коммерческие отношения - инвестиции и экспорт.

Форум продолжит свою работу 11 октября.

Мероприятия в рамках саммита Франкофонии стартовали в Армении с 7 октября. Саммит Франкофонии пройдет 11-12 октября. В Армению в рамках 17-го саммита Франкофонии прибудут делегации из более 80 стран и организаций, в том числе более 25 делегаций – на уровне глав государств.

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