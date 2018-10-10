В Ереване стартовал экономический форум в рамках саммита Франкофонии
10 октября 2018 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии 10 октября в Центре креативных технологий ТУМО в Ереване стартовал экономический форум под патронатом президента РА Армена Саркисяна.
В рамках форума дискуссии пройдут по трем направлениям: 4-я промышленная революция, темы устойчивого развития, коммерческие отношения - инвестиции и экспорт.
Форум продолжит свою работу 11 октября.
Мероприятия в рамках саммита Франкофонии стартовали в Армении с 7 октября. Саммит Франкофонии пройдет 11-12 октября. В Армению в рамках 17-го саммита Франкофонии прибудут делегации из более 80 стран и организаций, в том числе более 25 делегаций – на уровне глав государств.
Самое значимое
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
Partner news
Последние новости
Тейлор Свифт получила премию American Music Awards в главной номинации В основной категории на премию также претендовали автор-исполнитель Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк
Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
Microsoft перевыпустила проблемное обновление Windows 10 После этого началось повторное распространение апдейтов
Алиев: Попытки армянской стороны безрезультатны, переговоры проводятся между Ереваном и Баку Общественность информирована о нынешнем этапе переговоров, связанных с конфликтом