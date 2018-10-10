Робот София участвует в экономическом форуме в Ереване (видео)
10 октября 2018 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Андроид София, единственный признанный ООН как человек и имеющий гражданство робот, принимает участие в экономическом форуме в рамках 17-го саммита Франкофонии в Армении.
Робот в Центре инновационных технологий «Тумо» общается с участниками форума.
Софию создала компания из Гонконга, она - самый современный робот с искусственным интелектом. Во время интервью в марте 2016 года София заявила, что хотела бы уничтожить человечество: на вопрос «Будешь ли ты убивать людей?» она дала положительный ответ. Позже, в апреле 2017-го, выступая на американском телевидении, она также рассказала о желании захватить мир, однако добавила, что это всего лишь шутка.
София умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры, для установки зрительного контакта с собеседником. У таких роботов за пару лет может появиться самосознание.
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