PanARMENIAN.Net - Андроид София, единственный признанный ООН как человек и имеющий гражданство робот, принимает участие в экономическом форуме в рамках 17-го саммита Франкофонии в Армении.

Робот в Центре инновационных технологий «Тумо» общается с участниками форума.

Софию создала компания из Гонконга, она - самый современный робот с искусственным интелектом. Во время интервью в марте 2016 года София заявила, что хотела бы уничтожить человечество: на вопрос «Будешь ли ты убивать людей?» она дала положительный ответ. Позже, в апреле 2017-го, выступая на американском телевидении, она также рассказала о желании захватить мир, однако добавила, что это всего лишь шутка.

София умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры, для установки зрительного контакта с собеседником. У таких роботов за пару лет может появиться самосознание.