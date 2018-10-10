Следственный комитет РФ повторно проверит обстоятельства смерти Левона Айрапетяна на наличие яда

PanARMENIAN.Net - Следственный комитет России (СКР) повторно изучит обстоятельства смерти в 2017 году в мордовской колонии армянского бизнесмена и благотворителя Левона Айрапетяна. Об этом 10 октября пишет газета «Коммерсантъ».

Айрапетян отбывал в мордовской колонии №13 четырехлетний срок за мошенничество.

16 октября 2017 года некие знакомые — двое мужчин, приехавшие из Москвы — передали Айрапетяну через работников колонии лекарства. На следующий день осужденный бизнесмен принял их и вскоре скончался в санитарной части колонии, рассказал адвокат умершего Карен Нерсесян. Врачи констатировали смерть от сердечной недостаточности. Родственников Айрапетяна такой диагноз не устроил.

«Накануне смерти Айрапетян звонил своему брату в Армению и другу — архиепископу Паргеву, возглавляющему Нагорно-Карабахскую епархию Армянской апостольской церкви, сообщив, что его отравили»,— рассказал Нерсесян.

По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.

Адвокат, проанализировав отношения предпринимателя со своими близкими, предположил, что те могли быть заинтересованы в смерти осужденного. «Общая сумма наследства Айрапетяна составляет не менее $100 млн, включая в себя движимое и недвижимое имущество,— пояснил Нерсесян.— И если бы Левон вышел на свободу, то из-за конфликтных отношений в семье мог лишить кое-кого из домочадцев прав наследования. Что тех категорически не устраивало».

Он обратился в прокуратуру, изложив в своей жалобе эти обстоятельства, и в надзорном ведомстве отменили постановление мордовского управления СКР об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью Айрапетяна. Следователи проведут дополнительную проверку обстоятельств гибели бизнесмена.

Левон Айрапетян был задержан в Москве 15 июля 2014 года по подозрению в растрате и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем. 14 апреля 2016 года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в хищении 700 тысяч долларов у матери бывшего сенатора Игоря Изместьева и назначил четыре года колонии. Мосгорсуд в июне 2016 года оставил в силе приговор.

Левон Айрапетян входил в десятку самых богатых представителей армянской диаспоры в мире, был крупным инвестором Нагорного Карабаха и считался лоббистом на мировом уровне признания геноцида армян Османской империей.