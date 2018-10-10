Microsoft перевыпустила проблемное обновление Windows 10
10 октября 2018 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорация Microsoft заявила об исправлении бага с удалением файлов пользователей из-за октябрьского обновления Windows 10. После этого началось повторное распространение апдейтов.
«Мы изучили все сообщения об утере данных, идентифицировали и исправили все известные проблемы и дополнительно провели внутреннюю проверку. В то же время, количество жалоб на потерю данных было очень мало (одна сотая часть одного процента от всех обновившихся), но любая потеря данных является серьезной проблемой»,- отметил руководитель отдела разработки, обслуживания и распространения Windows Джон Кейбл, пишет Lenta.ru.
Обновление Windows 10 вышло 2 октября, но спустя несколько дней компания прекратила его распространять. Вызвано это было жалобами пользователей на потерю данных из папки «Мои Документы». Так, один из них потерял 220 гигабайт файлов, которые собирал на протяжении 23 лет.
Кроме этого, после обновления наблюдались проблемы совместимости с процессорами Intel поколения Skylake и новее. Это приводит к росту нагрузки на чип, а в случае с ноутбуками значительно уменьшает время автономной работы. В компании отреагировали на проблемы и перед обновлением начали выводить предупреждение, во время которого можно откатиться на предыдущую версию системы.
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