Тейлор Свифт получила премию American Music Awards в главной номинации
10 октября 2018 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Поп-певица Тейлор Свифт удостоилась музыкальной премии American Music Awards (AMA) в главной номинации «Артист года». 46-я ежегодная церемония вручения наград прошла 9 октября в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
В основной категории на премию также претендовали автор-исполнитель Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк. Свифт победила во всех четырех категориях, в которых была представлена, включая номинацию «Лучший поп/рок-альбом» (пластинка Reputation), пишет ТАСС.
Лучшим поп/рок-исполнителем был признан Пост Мэлоун. В категории «Лучший поп/рок-дуэт или группа» награда досталась хип-хоп-коллективу Migos, сумевшему опередить Imagine Dragons и Maroon 5. Лучшей поп/рок-песней года стал сингл Havana в исполнении Камилы Кабельо и рэпера Янг Тага. Клип к последней композиции был также назван «Лучшим видео года».
Лучшей рэп/хип-хоп-исполнительницей стала Карди Би, которая в этой категории обошла Поста Мэлоуна и Дрейка. Лучшим дебютантом года признали Камилу Кабельо, одержавшую победу над Карди Би и соул-исполнителем Халидом.
American Music Awards была учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии Grammy. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой пользователь интернета. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.
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