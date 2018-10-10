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Один из лидеров «Сасна црер» Павел Манукян освобожден под залог

Один из лидеров «Сасна црер» Павел Манукян освобожден под залог
10 октября 2018 - 16:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд первой инстанции Еревана принял решение, согласно которому подсудимого по делу о захвате полка ППС в Ереване, одного из лидеров группы «Сасна црер» Павла Манукяна освободят после выплаты залога.

Манукяну назначен залог в размере 1 млн драмов, пишет Factor.am.

Ранее суд пересмотрел меру пресечения в отношении сына Павла Арама Манукяна с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из сасуна) 17 июля 2016 года захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.

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