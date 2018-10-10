На Tesla вновь подали в суд

PanARMENIAN.Net - Власти американского штата Невада подали на компанию Tesla в суд из-за не уплаченных налогов на страхование безработицы, после чего конфликт удалось решить.

Сообщается, что производитель электромобилей, недоплачивал налоги в первом и втором квартале 2018 года. Общая сумма задолженности составила 655 тысяч долларов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

В Tesla сообщили, что недоплаченные налоги были следствием бюрократической ошибки и платеж был переведен 9 октября. Роза Меднес, представитель департамента занятости Невады, также отметила, что компания сразу вышла на контакт с властями и ситуацию удалось разрешить после обращения в суд.

В Неваде расположено одно из основных производств Tesla, специализирующееся на производстве электродвигателей и аккумуляторных батарей.

В сентябре комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила против основателя Tesla Илона Маска уголовное дело. Поводом стал твит о намерении сделать компанию частной и выкупить все акции по 420 долларов. Заявленная цена была выше рыночной, а Маск впоследствии отказался от своих планов. Это стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций. В итоге он покинул пост председателя совета директоров.