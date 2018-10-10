// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

На Tesla вновь подали в суд

На Tesla вновь подали в суд
10 октября 2018 - 16:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти американского штата Невада подали на компанию Tesla в суд из-за не уплаченных налогов на страхование безработицы, после чего конфликт удалось решить.

Сообщается, что производитель электромобилей, недоплачивал налоги в первом и втором квартале 2018 года. Общая сумма задолженности составила 655 тысяч долларов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

В Tesla сообщили, что недоплаченные налоги были следствием бюрократической ошибки и платеж был переведен 9 октября. Роза Меднес, представитель департамента занятости Невады, также отметила, что компания сразу вышла на контакт с властями и ситуацию удалось разрешить после обращения в суд.

В Неваде расположено одно из основных производств Tesla, специализирующееся на производстве электродвигателей и аккумуляторных батарей.

В сентябре комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила против основателя Tesla Илона Маска уголовное дело. Поводом стал твит о намерении сделать компанию частной и выкупить все акции по 420 долларов. Заявленная цена была выше рыночной, а Маск впоследствии отказался от своих планов. Это стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций. В итоге он покинул пост председателя совета директоров.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: На Tesla опять подали в суд
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
BBC: Азербайджан хочет закупать израильское оружие - оно лучше российского
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»: Есть пострадавшие
Президент Франции отправится в Азербайджан
Азербайджан получил из Белоруссии новую партию РСЗО «Полонез»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян назвал сроки своей отставки и парламентских выборов Он заявил, что подаст в отставку 16 октября
Министр обороны РА проследил за совместными армяно-российскими полковыми учениями Министр выслушал доклады касательно сценария учений, подготовки и других вопросов
Исполнительный секретарь СНГ: Встреча Пашиняна и Алиева в Душанбе снизила напряженность в Карабахе По его словам, были даны соответствующие указания компетентным структурам в обоих государствах по снижению напряженности
Мхитарян: Полностью сконцентрирован на сборной Армении «Полностью сконцентрирован на сборной Армении»,- написал Мхитарян.