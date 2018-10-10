Мхитарян: Полностью сконцентрирован на сборной Армении
10 октября 2018 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о полной концентрации на игре в армянской сборной. Об этом футболист написал в Instagram.
«Полностью сконцентрирован на сборной Армении»,- написал Мхитарян.
9 октабяря национальная сборная Армении в полном составе под руководством нового главного тренера Армена Гюлбудагянца в аванской футбольной академии начала подготовку к предстоящим матчам Лиги наций против Гибралтара (13 октября) и Македонии (16 октября).
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По его словам, Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать»
Мхитарян надеется вернуть «Арсенал» в Лигу Чемпионов
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