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Мхитарян: Полностью сконцентрирован на сборной Армении

Мхитарян: Полностью сконцентрирован на сборной Армении
10 октября 2018 - 17:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о полной концентрации на игре в армянской сборной. Об этом футболист написал в Instagram.

«Полностью сконцентрирован на сборной Армении»,- написал Мхитарян.

9 октабяря национальная сборная Армении в полном составе под руководством нового главного тренера Армена Гюлбудагянца в аванской футбольной академии начала подготовку к предстоящим матчам Лиги наций против Гибралтара (13 октября) и Македонии (16 октября).

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Запись Генриха Мхитаряна в Instagram
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