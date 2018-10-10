Мхитарян: Полностью сконцентрирован на сборной Армении

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о полной концентрации на игре в армянской сборной. Об этом футболист написал в Instagram.

«Полностью сконцентрирован на сборной Армении»,- написал Мхитарян.

9 октабяря национальная сборная Армении в полном составе под руководством нового главного тренера Армена Гюлбудагянца в аванской футбольной академии начала подготовку к предстоящим матчам Лиги наций против Гибралтара (13 октября) и Македонии (16 октября).