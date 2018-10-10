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Исполнительный секретарь СНГ: Встреча Пашиняна и Алиева в Душанбе снизила напряженность в Карабахе

Исполнительный секретарь СНГ: Встреча Пашиняна и Алиева в Душанбе снизила напряженность в Карабахе
10 октября 2018 - 17:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что очная встреча глав Армении и Азербайджана на прошедшем саммите Содружества в Душанбе снизила напряженность в Нагорном Карабахе.

«Я сам был свидетелем, как многократно эти главы делегаций (на прошедшем саммите - ред.) – президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - подходили друг к другу и обсуждали вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Результаты налицо – сейчас напряженность несколько снизилась в регионе конфликта», сказал Лебедев журналистам в Минске, пишет «Интерфакс-Белоруссия».

По его словам, были даны соответствующие указания компетентным структурам в обоих государствах по снижению напряженности.

«Мы очень надеемся, что этот первый содержательный контакт лидеров двух государств будет продолжен и даст позитивные результаты для урегулирования этого конфликта», - подчеркнул Лебедев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.

Ссылки по теме:
Interfax.by: Встреча глав Армении и Азербайджана на прошедшем саммите СНГ снизила напряженность в Нагорном Карабахе - Лебедев
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