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Министр обороны РА проследил за совместными армяно-российскими полковыми учениями

Министр обороны РА проследил за совместными армяно-российскими полковыми учениями
10 октября 2018 - 17:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян на полигоне «Маршал Баграмян» проследил за совместными армяно-российскими полковыми учениями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Тонояна сопровождали командующий армяно-российской объединенной группировкой войск, генерал-майор Тигран Парванян, а также заместитель начальника Главного штаба Вооруженных сил РА, генерал-майор Андраник Макарян.

Министр выслушал доклады касательно сценария учений, подготовки и других вопросов. Затем Тоноян следил за практическими действиями участвующих в учениях подразделений.

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