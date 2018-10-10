Министр обороны РА проследил за совместными армяно-российскими полковыми учениями

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян на полигоне «Маршал Баграмян» проследил за совместными армяно-российскими полковыми учениями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Тонояна сопровождали командующий армяно-российской объединенной группировкой войск, генерал-майор Тигран Парванян, а также заместитель начальника Главного штаба Вооруженных сил РА, генерал-майор Андраник Макарян.

Министр выслушал доклады касательно сценария учений, подготовки и других вопросов. Затем Тоноян следил за практическими действиями участвующих в учениях подразделений.