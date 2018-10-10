В Нью-Йорке в свидетельствах о рождении можно будет указывать третий пол

PanARMENIAN.Net - Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио подписал законопроект, которым разрешил местным жителям указывать в свидетельстве о рождении третий пол как «X». Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Указать третью гендерную категорию смогут те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной. До этого местные жители могли выбрать третий пол в свидетельствах о рождении только после подтверждения врача о смене пола, пишет Meduza.

«Движение за права ЛГБТК (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры) родилось в Нью-Йорке. Сегодня мы снова творим историю в борьбе за достоинство и уважение»,- отметил мэр.

Указывать третий пол в свидетельстве о рождении разрешено в четырех штатах — Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и Нью-Джерси. В городе Вашингтоне, округ Колумбия, а также в Орегоне, Мэне и Калифорнии разрешены гендерно-нейтральные водительские права.