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Пашинян назвал сроки своей отставки и парламентских выборов

Пашинян назвал сроки своей отставки и парламентских выборов
10 октября 2018 - 22:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сроки своей отставки.

В интервью France24 он отметил, что подаст в отставку до 16 октября.

Премьер также назвал сроки внеочередных выборов в парламент Армении.

По его словам, выборы состоятся 9-10 декабря, с разницей в 1-2 дня.

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