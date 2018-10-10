Пашинян назвал сроки своей отставки и парламентских выборов

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сроки своей отставки.

В интервью France24 он отметил, что подаст в отставку до 16 октября.

Премьер также назвал сроки внеочередных выборов в парламент Армении.

По его словам, выборы состоятся 9-10 декабря, с разницей в 1-2 дня.