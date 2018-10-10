Пашинян назвал сроки своей отставки и парламентских выборов
10 октября 2018 - 22:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сроки своей отставки.
В интервью France24 он отметил, что подаст в отставку до 16 октября.
Премьер также назвал сроки внеочередных выборов в парламент Армении.
По его словам, выборы состоятся 9-10 декабря, с разницей в 1-2 дня.
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По словам адвоката, осужденный говорил, что долго не проживет, и просил не хоронить его без проведения судебно-медицинской экспертизы.
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