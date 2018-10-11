В Ереване открывается 17-й саммит Франкофонии

PanARMENIAN.Net - В Ереване открывается 17-й саммит Международной организации Франкофонии.

Саммит пройдет под лозунгом «Жить вместе», символом саммита избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.

Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из 84 стран.

Саммит пройдет 11 и 12 октября.

11 октября в 18:00 на площади Республики в Ереване состоится гала-концерт с театральными и танцевальными представлениями.Во время концерта выступят известная французская певица Zaz, а также бенинская певица Анжелик Киджо, американка Мелоди Гардо и DJ Фуламур.

Мероприятия в рамках саммита Франкофонии стартовали в Армении с 7 октября.