В Ереване открывается 17-й саммит Франкофонии
11 октября 2018 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване открывается 17-й саммит Международной организации Франкофонии.
Саммит пройдет под лозунгом «Жить вместе», символом саммита избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из 84 стран.
Саммит пройдет 11 и 12 октября.
11 октября в 18:00 на площади Республики в Ереване состоится гала-концерт с театральными и танцевальными представлениями.Во время концерта выступят известная французская певица Zaz, а также бенинская певица Анжелик Киджо, американка Мелоди Гардо и DJ Фуламур.
Мероприятия в рамках саммита Франкофонии стартовали в Армении с 7 октября.
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