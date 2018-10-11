// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент Франции в Ереване воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Президент Франции в Ереване воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
11 октября 2018 - 11:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон в Ереване посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд», где возложил венок к мемориалу и цветы к вечному огню, увековечивающему память невинных жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года.

Он также посетил Музей-институт Геноцида армян.

Макрона сопровождали министр образования и науки Армении Араик Арутюнян, вице-мэр Камо Ареян.

В Ереване Макрон встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, примет участие в стартующем в Ереване 17-м саммите Франкофонии, вечером будет присутствовать на гала-концерте на Площади Республики.

 Самое значимое
На премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидатаНа премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидата
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
ВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанинВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанин
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
Армения интересуется индийскими РСЗОАрмения интересуется индийскими РСЗО
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
МИД РА: Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ
В Армении открылась первая гостиница из контейнеров
Степанакерт не склонен связывать азербайджанскую атаку с ситуацией в Армении
В Ереване гражданин грозится взорвать 3-й корпус здания Правительства
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Азербайджанцы нарушили режим перемирия: Ранили собаку на армянском наблюдательном пункте Он также опубликовал фотографии раненной собаки и призвал военнослужащих проявлять большую бдительность.
Президент Ливана в Ереване: Языки – прекрасный мост между цивилизациями «Я очень горд участвовать в этом саммите – с учетом связей между двумя нашими странами»,- отметил он.
Президент Армении пообщался с главами Франции, Канады, Ливана, Монако и других стран Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита
Опрос: После революции в РА уровень оптимизма к будущему беспрецедентно высок 73% считают, что Армения следует правильным путем развития, 81% уверены или надеются, что будущее будет лучше.