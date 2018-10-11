Президент Франции в Ереване воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
11 октября 2018 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон в Ереване посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд», где возложил венок к мемориалу и цветы к вечному огню, увековечивающему память невинных жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года.
Он также посетил Музей-институт Геноцида армян.
Макрона сопровождали министр образования и науки Армении Араик Арутюнян, вице-мэр Камо Ареян.
В Ереване Макрон встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, примет участие в стартующем в Ереване 17-м саммите Франкофонии, вечером будет присутствовать на гала-концерте на Площади Республики.
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