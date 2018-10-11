Армения установила дипотношения с Гамбией
11 октября 2018 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Гамбии Мамаду Тангарой, который прибыл в Армению для участия в 35-й министерской конференции Франкофонии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Армении и Гамбии подписали протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами, выразив убежденность, что это станет стимулом для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Мнацаканян отметил, что армянская сторона придает большое значение сотрудничеству с африканским континентом, в качестве важной платформы для развития связей в этом направлении, отмечая многосторонние форматы, в частности, Международную организацию Франкофонии. В этом контексте Мнацаканян и Тангара обменялись мнениями по повестке дня 35-й министерской конференции МОФ.
В Ереване 11 октября открывается 17-й саммит Международной организации Франкофонии.
Саммит пройдет под лозунгом «Жить вместе», символом саммита избран гранат. Для участия в саммите в Армению прибыли главы 38 стран, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо с супругами.
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Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
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