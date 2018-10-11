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Папа Римский: Делать аборт - это как нанимать киллера для решения проблемы

Папа Римский: Делать аборт - это как нанимать киллера для решения проблемы
11 октября 2018 - 12:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Папа римский Франциск выступил против абортов, сравнив их с заказным убийством. Об этом сообщает Reuters.

Понтифик обратился к десяткам тысяч верующих, пришедшим на площадь Святого Петра в Риме. Он задал присутствующим вопрос, является ли решение «забрать» человеческую жизнь для того, чтобы решить проблему, правильным. Толпа ответила отрицательно, пишет France24.

«Неправильно лишать человека, пусть и маленького, жизни, чтобы решить проблему. Это как нанимать киллера для решения проблемы», — сказал Папа римский.

РанееПапа римский Франциск назвал секс и сексуальность «даром божьим, а не табу».«Сексуальность и секс — это дар божий, а не табу. У него есть две цели — любовь и создание жизни. Настоящая любовь страстная. И страстная любовь между мужчиной и женщиной ведет к вечной жизни. Всегда. И ее (любовь) отдают и душой, и телом», — сказал Папа римский.

Ссылки по теме:
France24. Pope Francis says abortion is like hiring 'contract killer'
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