Папа Римский: Делать аборт - это как нанимать киллера для решения проблемы

PanARMENIAN.Net - Папа римский Франциск выступил против абортов, сравнив их с заказным убийством. Об этом сообщает Reuters.

Понтифик обратился к десяткам тысяч верующих, пришедшим на площадь Святого Петра в Риме. Он задал присутствующим вопрос, является ли решение «забрать» человеческую жизнь для того, чтобы решить проблему, правильным. Толпа ответила отрицательно, пишет France24.

«Неправильно лишать человека, пусть и маленького, жизни, чтобы решить проблему. Это как нанимать киллера для решения проблемы», — сказал Папа римский.

РанееПапа римский Франциск назвал секс и сексуальность «даром божьим, а не табу».«Сексуальность и секс — это дар божий, а не табу. У него есть две цели — любовь и создание жизни. Настоящая любовь страстная. И страстная любовь между мужчиной и женщиной ведет к вечной жизни. Всегда. И ее (любовь) отдают и душой, и телом», — сказал Папа римский.