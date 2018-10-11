На границе США и Мексики обнаружили тоннель с рельсами, освещением и вентиляцией
11 октября 2018 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Мексиканская полиция обнаружила незаконно построенный тоннель в районе городка Джакумба, примерно в 67 метрах от границы с США. Генеральный прокурор Мексики разрешил американцам посетить объект с этой стороны и начать собственное расследование, сообщила Таможенная и пограничная служба Соединенных Штатов.
Неизвестные построили тоннель длиной более 190 метров, 102 из которых проходят под территорией американского штата Калифорния. Чтобы попасть в него, нужно спуститься на глубину около девяти метров. Средняя высота тоннеля составляет 0,9 метра, ширина — 0,7 метра, пишет TJ.
По данным пограничной службы, в тоннеле использовалась система электричества с использованием солнечных батарей. На еe основе под землeй работали освещение и вентиляция. В тоннеле нашли два насоса для откачки воды. Также по всей длине проложили железнодорожные рельсы.
Пограничники пошли по тоннелю со стороны Мексики, но упeрлись в тупик: выхода на поверхность в США не оказалось. Вероятно, те, кто пользовался подземным «коридором», не успели его доделать.
Скорее всего, через тоннель планировали поставлять наркотики. В сообщении американских властей об этом прямо не говорится, но такой версии преимущественно придерживаются разные CМИ.
Это далеко не первый незаконный тоннель, обнаруженный пограничниками Мексики и США. Журналисты отмечают, что в последние годы поставщики наркотиков модернизируют секретные проходы, делая их компактнее и оснащая различными удобствами вроде электричества и рельсов.
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